РИАМО - 21 фев. На земельном участке на 44 км МКАД планируют провести реконструкцию автоцентра, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Решение о внесении изменений в правила землепользования и застройки города в отношении земельного участка приняла Градостроительно-земельная комиссия Москвы.

Объект расположен в поселении Мосрентген на 44 км МКАД (новая Москва).

Внесение изменений в ПЗЗ позволит на рассматриваемой территории площадью 3,36 га провести реконструкцию центра.

Во время проведения работ будет увеличена площадь объекта с 7 352 до 8 705 кв. м. На этой территории находится шинный центр с мойкой на 5 постов, его площадь не изменится.