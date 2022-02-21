РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 фев. С 14 по 20 февраля жители городского округа Люберцы обратились в полицию 2,4 тыс. раз, сообщил начальник МУ МВД России «Люберецкое» Евгений Романцев в понедельник на оперативном совещании.

«За прошедшую неделю в межмуниципальное управление МВД России «Люберецкое» поступило 2,4 тыс. обращений от граждан. По данным обращениям возбуждено 46 уголовных дел, из них 37 раскрыто по горячим следам», - сказал Романцев.

Он добавил, что за неделю было зафиксировано 219 ДТП с двумя пострадавшими.