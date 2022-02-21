РИАМО - 21 фев. В Россию с территорий Донецкой и Луганской народных республик прибыли порядка 61 тыс. эвакуированных граждан, передает РИА Новости.

В Ростовской области развернут оперштаб ЧС по ситуации с беженцами из ЛНР и ДНР.

«Количество людей, прибывших из двух соседних областей Украины, увеличилось до 61 тысячи», — сказал журналистам врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.

Всем прибывшим беженцам предоставили горячее питание и средства связи.

Ситуация в зоне конфликта на Донбассе обострилась в последние несколько суток. Власти непризнанных ЛНР и ДНР заявляют, что вооруженные силы Украины нарушают режим прекращения огня и используют тяжелое вооружение для обстрелов.