РИАМО - 21 фев. Ученые обнаружили три варианта рекомбинации штаммов коронавируса омикрон и дельта — так называемого дельтакрона. Пока это неофициальное название и специалисты не уверены, что гибрид может представлять опасность, пишет газета «Известия».

Дельтакрон мог образоваться в организмах пациентов, которые были заражены одновременно как дельтой, так и омикроном. Причем, на данный момент вариантов дельтакрона обнаружено сразу несколько.

«Если говорить о генетических основах процесса рекомбинации, то в его истоке — обрыв копирования генома. Оборванная частичная копия РНК иногда может продолжить процесс копирования с другого оригинала», — сказал ученый-генетик Дмитрий Прусс.

По его словам, реже могут встречаться двойные рекомбинации, при которых копирование обрывается и возобновляется дважды. В результате у генома «голова» и «хвост» от одного вируса, а «тело» — от другого.

Как отметил директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины КФУ Альберт Ризванов, в природе есть разные механизмы возникновения новых штаммов вирусов. Есть мутации, когда происходит изменение отдельных элементов генетического кода. Есть реассортация — переключение сегментов вирусной РНК в клетках. Также есть процесс рекомбинации, что, возможно, произошло и в случае с дельтакроном.

Предполагается, что этот гибрид может иметь способность быстро размножаться и при этом сильнее поражать легкие в сравнении с другими штаммами, однако ученые пока не обнаружили подтверждений данному факту.

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