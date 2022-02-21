РИАМО - 21 фев. С начала этого года на станции «Маяковская» столичной подземки связали себя узами брака уже 3 пары. Регистрация брака прошла 20.02.2022, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Регистрация брака во всех случаях состоялась ночью. В это время там нет пассажиров. Выездные церемонии проходят так же, как и в обычных ЗАГСах.

«В рамках проекта мэра Сергея Собянина в Москве стали проводить регистрации брака не только в ЗАГСах, но и в новых интересных местах, в том числе в московском транспорте. В прошлом году на Северном речном вокзале и станции метро «Маяковская» поженились 18 пар, а в этом их число увеличится до 150. Очень рады, что для таких важных моментов в жизни пары выбирают транспорт Москвы», — сказал заммэра столицы, глава городского Дептранса Максим Ликсутов.

Для того, чтобы пожениться в необычном месте Москвы, надо подать заявление во Дворце бракосочетания №1.