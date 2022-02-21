РИАМО - 21 фев. С 9:00 понедельника начали поступать жалобы от пользователей на работу сервисов компании «Яндекс», сообщается на сайте downdetector.ru.

Так, 83% пользователей отмечают, что не могут получить доступ к веб-сайту. Еще у 10% возникли проблемы с авторизацией в ряде сервисов, среди них - почта «Яндекса», «Яндекс.Карты», «Яндекс.Маркет», «Яндекс GO» и другие.

Кроме того, 6% не могут воспользоваться поиском в почте, а также в других приложениях компании.

Больше всего из-за сбоев пострадали жители Москвы и Санкт-Петербурга.