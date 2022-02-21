РИАМО - 21 фев. Подмосковный Реутов примет участие во всероссийской акции «ЕГЭ для родителей», желающие попробовать свои силы в написании тестов по русскому языку смогут сделать это 12 марта, сообщил глава городского округа Станислав Каторов.

«Экзаменационные испытания в 2022 году предстоят 421 выпускнику наших школ. Накануне все желающие родители школьников могут попробовать свои силы в написании тестов ЕГЭ по русскому языку. Сделать это можно 12 марта в средней школе №7 (ул. Советская, 27), начало в 10:00», - сказал Каторов.

По его словам, родители смогут лично оценить организацию экзамена, контроля входа в аудиторию, увидеть, как распечатываются и как сканируются экзаменационные работы.

«Это не только возможность проверить свои знания, но и отличный способ снять предэкзаменационное волнение у старшеклассников. Папы и мамы могут личным примером показать, что сдавать ЕГЭ совсем не страшно, если хорошо к нему подготовиться», - добавил Каторов.

Процедура сдачи экзамена родителями выглядит так же, как и обычный ЕГЭ для школьников: регистрация, рамки, сданные телефоны и личные вещи. Сам вариант контрольной работы - сокращенный, он рассчитан не на 3-4 часа, а на 30 минут.

Впервые акция «Всероссийский день сдачи ЕГЭ родителями» состоялась в феврале 2017 года. В день старта экзамен сдавали более 3 тыс. родителей из 50 регионов России.