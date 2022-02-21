РИАМО - 21 фев. Больше года в Москве работает городской онкологический консилиум, который помог определить тактику лечения 334 пациентов со сложными и редкими случаями онкологических заболеваний, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Каждый подобный пациент может рассчитывать на самую квалифицированную помощь благодаря городскому онкологическому консилиуму. В его составе находятся признанные мировым сообществом специалисты-онкологи, которые коллегиально найдут решение в самой непростой ситуации», — подчеркнула замглавы департамента здравоохранения Москвы Саида Гаджиева.

Она добавила, что за время работы консилиума врачи провели 67 заседаний, на которых разобрали 355 клинических случаев 334 пациентов. Все пациенты получили лечение и своевременную медпомощь.

Если нужно нестандартное лечение, то врач-онколог может направить пациента и его медкарту специалистам онкоконсилиума, который подберет оптимальную схему лечения человека.

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