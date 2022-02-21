РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 фев. На портал «Добродел», в систему «Инцидент» и в ЕДС городского округа Люберцы жители за минувшую неделю обратились более 650 раз, сообщила в понедельник на оперативном совещании начальник управления благоустройства администрации округа Елена Чиркова.

В систему «Добродел» поступило 208 обращений. Основная масса вопросов связана с работой УК АО «ЛГЖТ», «ПИК-Комфорт», «Самолет-Сервис» и «Содействие».

В Единую диспетчерскую службу по вопросам благоустройства обратились 398 раз.

«Все обращения отработаны и закрыты в регламентные сроки», - сказала Чиркова.

В «Инцидент» обратились 46 раз по очистке снега от наледи компанией АО «ЛГЖТ».