РИАМО - 21 фев. Власти Пензенской области приняли решение ввести режим ЧС из-за ожидаемого прибытия в регион беженцев из ДНР и ЛНР, сообщает kp.ru.

Ранее аналогичный режим был введен и в других субъектах России - Ростовской, Воронежской и Курской областях.

В распоряжении губернатора Пензенской области говорится, что прибывших граждан самопровозглашенных республик разместят и обеспечат всем необходимых.

Ситуация в ДНР и ЛНР обострилась в конце прошлой неделе. Там объявлена всеобщая мобилизация. Первыми беженцев приняли в Ростовской области.