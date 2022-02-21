РИАМО - 21 фев. Подмосковные полицейские задержали в Дубне двух молодых людей 22 и 23 лет, которые подозреваются в сбыте мефедрона с помощью тайников-закладок, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«У молодых людей при задержании изъяли мобильники с координатами мест закладок наркотиков. Полицейские на месте нашли 51 сверток с мефедроном», – сказала начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

В квартире, где проживал один из мужчин, найдены более 150 свертков, а также пакет с мефедроном массой около 500 г и 15 рулонов изоленты.

«Мужчины реализовывали наркотики через теневой сегмент интернета путем тайников-закладок на территории Дубны», – пояснила Петрова.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Обоих задержанных поместили под стражу.