РИАМО (КОРОЛЕВ) - 21 фев. В Королеве более 150 человек навели порядок в 40 дворах, там убирали парковочные карманы, сообщает пресс-служба городской администрации.

Уборка во дворах Королева была запланирована, автовладельцев просили убрать машины из дворов на это время. Масштабная очистка от снега и наледи парковочных карманов прошла в 40 дворах. Несмотря на то, что не все жители убрали свои автомобили, чтобы не мешать работе, уборка была проведена по максимуму.

В работах приняли участие более 150 человек и около 60 единиц техники. В ряде дворов глава города выполнение работ проверил лично, сделал ряд замечаний и поручил в недельный срок их устранить.

Работа по уборке будет продолжена, формируется следующий список дворов.