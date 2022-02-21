РИАМО - 21 фев. В построенный по программе реновации дом начали переезд жители дома 23 на Молодогвардейской улице в столичном районе Кунцево. Новостройка находится на Бобруйской улице, 15/1, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В пятиэтажке проживают 119 человек из 60 семей. Для их расселения по программе реновации возвели комфортную новостройку.

«Равнозначные квартиры департамент городского имущества предложил москвичам в конце января. За это время 101 человек из 50 семей определился с будущим жильем и начинает переезд», — отметил глава департамента городского имущества Максим Гаман.

Жителям предлагают современные квартиры с ремонтом: в квартирах уже установлены электрическая плита и сантехника.

Первые этажи предусмотрены для размещения объектов социнфраструктуры. Во дворе высажены деревья, оборудованы детские и спортивные площадки, а также зоны отдыха. Недалеко расположены детсады, школы, медучреждения и большой парк.​