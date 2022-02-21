РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 фев. Пожарные ликвидировали возгорание в квартире одного из домов на улице 1 Мая в микрорайоне Саввино подмосковной Балашихи, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

В оперативно-дежурную смену 20 февраля в 12:46 поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: Балашиха, мкрн Саввино, улица 1-го Мая, дом 4А.

В 13:34 пожар был ликвидирован. Пострадавших нет.

Всего в ликвидации пожара было задействовано 6 единиц техники и 24 человека.