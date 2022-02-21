РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 фев. Холодную воду отключили в понедельник в ряде домов и учреждений на улицах Юбилейной, Заречной и Объединения в подмосковной Балашихе, сообщается на сайте Балашихинского водоканала.

С 9:00 для проведения работ на водопроводе ХВС на ул. Объединения, д. 3 и 5 необходимо перекрыть подачу холодного водоснабжения.

Воды нет в домах по адресам: ул. Объединения, дома №№3 и 5, ВНС №1-1 и ЦТП №1/21; ул. Заречная, 20, а также 21 (детский сад №27 «Капелька»).

Подвоз воды будет обеспечен по требованию.

Кроме того, в понедельник до 11:00 холодной воды не будет в мкрн Железнодорожный на ул. Юбилейной, 22/1. Это необходимо для проведения работ на водопроводных сетях в вышеуказанном доме. Работы производит ООО «ЖилКомСоюз».