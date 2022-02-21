РИАМО - 21 фев. Уличные парковки 23 февраля в столице будут бесплатными. Это касается и тех мест, где цена за час парковки составляет 380 и 450 рублей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В праздничные дни на дороги традиционно выезжает меньше машин, поэтому парковки работают бесплатно», — рассказал заместитель мэра Москвы, глава столичного Дептранса Максим Ликсутов.

Он также попросил автовладельцев внимательно относиться к правилам дорожного движения и парковаться только в специально отведенных для этого местах.

Однако в этот день платными останутся плоскостные парковки со шлагбаумом.

23 февраля отмечают День защитника Отечества. Это нерабочий день.