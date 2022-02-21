РИАМО - 21 фев. Журналисты издания Reuters опубликовали материал, в котором сообщается о новом пакете санкции для российских банков. В случае их введения будет запрещена обработка транзакций банков РФ, сообщает Газета.ru.

Издание отмечает, что эти санкции введут власти США, если Россия нападет на Украину. Санкционный пакет нацелен на то, чтобы нанести урон российской экономике. Это случится при разрыве «корреспондентских» отношений между банками.

Ранее СМИ сообщали, что американские власти готовят также санкции относительно высших чиновников России, в том числе персонально против президента РФ Владимира Путина.

Ситуация на юго-востоке Украины обострилась в последние несколько дней. Страны Запада обвиняют Россию в подготовке «вторжения» на Украину. При этом в Кремле неоднократно заявляли, что Россия не планирует никаких военных действий. Тем временем с территорий ДНР и ЛНР в РФ эвакуируются беженцы, а в самом Донбассе объявлена всеобщая мобилизация.

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