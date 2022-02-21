РИАМО - 21 фев. Движение на Казанском направлении Московской железной дороги восстановлено после внеплановой остановки одного из поездов, сообщает пресс-служба МЖД.

Ранее на перегоне Люберцы – Перово-1 по техническим причинам остановился пригородный поезд №6511 Ипподром – Москва. Из-за этого в пути задерживались электрички. У некоторых составов время задержки составило около часа.

В настоящий момент неисправный электропоезд убрали с помощью вспомогательного состава.

МЖД сейчас принимает все меры, чтобы сократить опоздание поездов. Пассажирам принесли извинения за доставленные неудобства.