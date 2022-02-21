РИАМО - 21 фев. Вице-премьер России Виктория Абрамченко поручила проработать возможность введения льготной ипотеки для тех, кто переезжает работать в Сибирь. Процентная ставка будет субсидироваться правительством, пишет в понедельник газета «Известия».

Разработка проекта поручена специалистам Минтруда, Минфина и «Дом.РФ». Сделать это они должны до конца февраля. Предполагается, что привлекательные условия для проживания в субъектах Сибири реализуют экономический потенциал и повысят качество жизни людей.

Льготная ипотека будет действовать для тех, кто переедет в республику Алтай, Тыву и Хакасию, Красноярский и Алтайский края, Иркутскую, Кемеровскую, Новосибирскую, Омскую и Томскую области.

Перед специалистами стоит задача исключить трудовую конкуренцию с программой «Дальневосточный гектар».

«Сибирская ипотека позволит создать эффект агломераций. Он предполагает, что вскоре после приезда и концентрации на какой-то территории новых людей приходит и бизнес для оказания им различных услуг», — сказал председатель комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.