РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 фев. С 14 по 21 февраля в ЕДДС-112 городского округа Балашиха поступило свыше 10,8 тыс. обращений от жителей, сообщил «РИАМО в Балашихе» оперативный дежурный ЕДДС муниципалитета.

«На минувшей неделе в Единую дежурно-диспетчерскую службу-112 Балашихи поступило 10 885 обращений, из них 790 – в отдел ЕДДС, по единому номеру 112 – 10 095», – сказал оперативный дежурный.

По его словам, на телефон горячей линии отдела ЕДДС 117 обращений поступило по вопросам работы жилищно-коммунального комплекса, 79 – по вопросам нарушения тишины, 10 – экологии, 19 – по работе уличного освещения, а 21 обращений связано с содержанием дорог и тротуаров.

Он уточнил, что по номеру 112 жители городского округа 3 023 раза обращались по вопросам работы и оказания скорой медицинской помощи, 1 073 – полиции и ГИБДД, 133 – связаны с вызовами пожарных и спасателей, 56 – с обращениями за помощью специалистов аварийно-газовой службы.