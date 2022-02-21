РИАМО - 21 фев. Электрички по направлению в столицу задерживаются на Казанском направлении Московской железной дороги из-за внеплановой остановки поезда, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

«В настоящий момент затруднено движение в сторону Москвы из-за остановки состава по техническим причинам на станции Авиамоторная», — сообщили в пресс-службе.

К остановившемуся поезду уже прибыл вспомогательный состав. Некоторые поезда на Москву идут по другому пути.

Подробности инцидента с поездом в настоящий момент выясняются.