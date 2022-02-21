РИАМО - 21 фев. Экологическая ситуация в городе улучшится благодаря открытию московского скоростного диаметра. Содержание диоксида азота в воздухе снизится на 15%, а оксида углерода – на 20%, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Открытие скоростного диаметра уменьшит перепробег транспорта, а также снизит количество автомобильных заторов на дорогах столицы, которые наносят самый большой урон окружающей среде», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин объявил об объединении Северо-Восточной и Юго-Восточной хорд в новую городскую магистраль. Сейчас новая трасса имеет рабочее название - «Московский скоростной диаметр».

Собянин сообщал, что новая трасса поможет миллионам столичным автовладельцам создать более быстрые и комфортные поездки. Дорога из одной части города в другую заметно сократится. Можно будет объехать через всю Москву без светофора за 40 минут, не заезжая в центр мегаполиса.

При этом москвичи могут сами выбрать название для новой магистрали. Для этого нужно проголосовать на портале «Активный гражданин».

В этом году планируют достроить первую очередь диаметра – Северо-Восточной хорды. Речь идет об участке, располагающемся от Бусиновской развязки до Косинской эстакады. А уже в следующем году достроят вторую очередь диаметра – Юго-Восточную хорду.