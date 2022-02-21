РИАМО - 21 фев. Более 40 тыс. заявок на оформление карт москвича для многодетных семей подано в январе 2022 года, что в 4 раза больше, чем в прошлом году, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Специалисты объясняют это тем, что с 1 января проезд на всем городском транспорте предоставляется обоим родителям в многодетных семьях.

«Одно из приоритетных направлений работы столичной системы социальной защиты — поддержка многодетных семей. Это денежные выплаты, льготы, адресная социальная помощь, а также бесплатный проезд в городском общественном транспорте и пригородных электропоездах», — пояснила замглавы департамента труда и соцзащиты населения Москвы Екатерина Бербер.

Она добавила, что в начале года правительство Москвы приняло решение о расширении мер поддержки и предоставлении права бесплатного проезда обоим родителям в многодетных семьях и детям в возрасте до 18 лет вне зависимости от прохождения обучения.

До этого льготный проезд предоставлялся только одному родителю, а детям от 16 лет льготу продлевали до 18 лет только при условии, если они обучаются в школе или колледже.

Ранее в январе 2007 года было подано больше всего заявлений на карту москвича от многодетных семей – 5204 заявления.​