РИАМО - 21 фев. Более 40 тыс. заявок на оформление карт москвича для многодетных семей подано в январе 2022 года, что в 4 раза больше, чем в прошлом году, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Специалисты объясняют это тем, что с 1 января проезд на всем городском транспорте предоставляется обоим родителям в многодетных семьях.
Она добавила, что в начале года правительство Москвы приняло решение о расширении мер поддержки и предоставлении права бесплатного проезда обоим родителям в многодетных семьях и детям в возрасте до 18 лет вне зависимости от прохождения обучения.
До этого льготный проезд предоставлялся только одному родителю, а детям от 16 лет льготу продлевали до 18 лет только при условии, если они обучаются в школе или колледже.
Ранее в январе 2007 года было подано больше всего заявлений на карту москвича от многодетных семей – 5204 заявления.
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