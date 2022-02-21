РИАМО - 21 фев. На промышленном складе в Богородском городском округе в поселке Воровского произошел пожар на площади 700 кв. м, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по Московской области.

Возгорание произошло в нежилом офисно-складском здании на улице Рабочая, 8А. Там хранилась мебель и лакокрасочная продукция.

В 04:45 пожар удалось локализовать на площади в 700 кв. метров, а 05:26 было ликвидировано открытое горение. В 07:35 провели полную ликвидацию последствий пожара.

По данным ведомства, погибших и пострадавших в результате произошедшего возгорания нет. В тушении пожара задействовали 60 человек и 18 единиц техники.