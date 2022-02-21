РИАМО - 21 фев. Несмотря на то, что сейчас в Московском регионе установилась аномально теплая погода, новичкам и тем, кто не уверен в своих навыках, лучше дождаться схода снега для того, чтобы открыть сезон катания на велосипеде, сообщил РИАМО руководитель велоклуба «32 спицы» Константин Маркачев.

«Все зависит от опыта велосипедиста, многие не прекращают катание даже в зимнее время, если это позволяют велосипед, экипировка и навыки самого велосипедиста», — рассказал Маркачев.

Он пояснил, что если велосипедист опытный, то он может выезжать кататься в условиях нынешнего потепления. Начинающим и тем, кто опасается передвигаться по дорогам, Маркачев советует подождать схода снега.

Руководитель велоклуба добавил, что традиционно сезон стартует с наступлением весны, в апреле.

Ранее в столичной Госавтоинспекции призвали не использовать самокаты, сигвеи, моноколеса и другие средства индивидуальной мобильности до наступления устойчивого тепла, так как на тротуарах и в пешеходных зонах сохраняется обледенение.