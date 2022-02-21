РИАМО - 21 фев. Следующая рабочая неделя для россиян будет 6-дневной, это связано с праздниками в честь 8 Марта, сообщает Федеральное агентство новостей.

Так, россиянам нужно будет отработать с 28 февраля по 5 марта, а затем будет три выходных дня – с 6 по 8 марта. 5 марта будет сокращенным днем.

При этом в честь Дня защитника Отечества, который отмечают в России 23 февраля, будет только один выходной – в сам день праздника. Однако 22 февраля будет сокращенный рабочий день.

8 марта отмечают Международный женский день.