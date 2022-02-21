РИАМО - 21 фев. Граждане США ответили на срочное предупреждение посольства США в Москве о возможных терактах в России. Американцы попросили свои властей называть более подробную информацию и ссылаться на надежные источники, сообщает Газета.ru.

Ранее пост о возможных терактах, которые якобы могут произойти на территории России, опубликовало посольство США в Twitter. В сообщении утверждалось, что нападениям могут подвергнуться ТЦ и станции метро в Москве и Санкт-Петербурге.

На этот пост последовала реакция граждан Америки, которые требовали у властей более точной информации.

«По сообщениям СМИ…». Я ожидаю от своего правительства более точной и достоверной информации», — написал один из прочитавших эту информацию.

Многие пользователи сошлись во мнении, что пост написан сумбурно. Другие отнеслись к сообщению с юмором и начали иронизировать на эту тему.