РИАМО - 21 фев. Президент России Владимир Путин и его коллега из США Джо Байден проведут саммит по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе, пишет «Вечерняя Москва».

С соответствующим предложением выступил президент Франции Эммануэль Макрон. При этом саммит состоится при условии, что РФ не совершит «военное вторжение» на территорию Украины.

«Повестка саммита должна быть подготовлена госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой МИД России Сергеем Лавровым во время их встречи 24 февраля», — уточнили в Елисейском дворце.

Белый дом также подтвердил, что Байден намерен провести встречу с Путиным. Заявление сделала пресс-секретарь Джен Псаки.

20 февраля Путин провел телефонный переговор с Макроном, который продлился около полутора часов. Лидеры двух стран обсудили обострение ситуации вокруг Украины и возможности деэскалации конфликта.