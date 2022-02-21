РИАМО - 21 фев. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в первой половине недели москвичей ожидает «скучная» погода, а с 24 февраля ветер стихнет, при этом тепло сохранится.

По его словам, в начале этой недели в столице сохранится ветряная погода. Порывы будут достигать 17 м/с. Также будет идти мокрый снег и дождь. В эти дни будет плюсовая температура от 2 до 5 градусов. С четверга температурный фон не изменится.

«Изменится циркуляция, будет гребень высокого давления — оно повысится на 15-20 мм ртутного столба по сравнению со вторником. Также изменятся ночные температуры — они будут минус 4 – минус 5 градусов. Уже будет напоминание о том, что сейчас все-таки зима. Погода станет комфортнее: не будет сильного ветра, осадков не будет», — сказал Вильфанд ТАСС.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что температурный фон, который сейчас сохраняется в столице, соответствует апрельским нормам.