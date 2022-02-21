РИАМО - 21 фев. В понедельник в столице и области сохранится весенняя погода, максимальная температура воздуха днем составит плюс 2 градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».

Сегодня ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут небольшие осадки. Температура воздуха в Москве составит от 0 до плюс 2 градусов, а по области — от минус 3 до плюс 2 градусов.

Ожидается юго-западный ветер со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление и уровень кислорода в приземном слое прогнозируется ниже нормы.

По данным синоптиков, такая погода повышает риск развития метеообусловленных обострений у метеочувствительных людей с хроническими заболеваниями.