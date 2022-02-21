РИАМО - 21 фев. С понедельника вступили в силу изменения в сертификат о вакцинации от Covid-19. Теперь получить QR-код смогут и те, у кого есть антитела к коронавирусу. Документ Минздрава РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Для получения Covid-сертификата нужно будет предоставить положительный результат теста на антитела к инфекции. Сертификат будет выдаваться на полгода.

Информацию о результатах скрининга на антитела, если они будут обнаружены, теперь также будут вносить и в действующий сертификат о вакцинации против коронавируса или перенесенном заболевании.

Ранее Минцифры РФ анонсировал создание специального сервиса на портале «Госуслуг», с помощью которого получить Covid-сертификат смогут те, у кого есть антитела к коронавирусу, но кто не делал прививку и не болел официально.​