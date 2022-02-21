РИАМО - 21 фев. В мире в этот день отмечают Международный день родного языка, а также с профессиональным праздником можно поздравить экскурсоводов.

Международный день родного языка

Дата провозглашена Генеральной конференцией ЮНЕСКО в 1999 году, а отмечается с 2000 года. Этот памятный день направлен на содействие языковому и культурному разнообразию и многоязычию.

В мире сейчас насчитывается порядка 7 тыс. языков, из них свыше 2,5 тыс. находятся на грани исчезновения.

Всемирный день экскурсовода

Гиды знакомят туристов и жителей с экспозициями музеев, рассказывают об истории городов. Экскурсоводы знают множество интересных фактов и с удовольствием ими делятся. Праздник в мире начали отмечать с 1990 года.

Менее века назад специальности экскурсовод как таковой не было. Данную профессию осваивали люди, увлекающиеся историей и знающие увлекательные факты о своем городе и его достопримечательностях. А на сегодняшний день гидов готовят вузы, имеющие специализацию «туризм», а также «экскурсоведение и музееведение».

День фельдшера

Этот неофициальный профессиональный праздник отмечают в России ежегодно. Фельдшеры работают в скорой помощи, в стационарных фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП) в сельской местности или в кабинетах неотложной доврачебной помощи при поликлиниках, в аэропортах, на вокзалах и в здравпунктах.

Фельдшер имеет среднее специальное медобразование, сертификат. Основной задачей специалиста является оказание первой медицинской и доврачебной помощи пациенту.

День рождения художника Петра Кончаловского

Будущий художник родился в 1876 году в городе Славянске (сегодня это непризнанная Донецкая народная республика - ред.). Учился в Третьей Харьковской рисовальной школе, ходил на вечерние курсы Строгановского художественно-промышленного училища. Потом получал образование в Парижской академии Р. Жюлиана, в художественном училище при Академии художеств Петербурга.

В раннем периоде художник стремился выразить праздничность цвета, свойственную русскому народному творчеству, а после революции перешел к более реалистической манере живописи. Всего художник написал порядка 2 тыс. полотен.