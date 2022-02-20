РИАМО - 20 фев. Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе впервые высказалась о выступлении своих воспитанниц на Олимпийских играх в Пекине. Отдельно она отметила выступление Александры Трусовой, сообщает Nation News.

По словам Тутберидзе, Трусова совершила важное достижение в фигурном катании, выполнив 5 четверных прыжков. Она стала первой фигуристкой, продемонстрировавшей этот элемент.

«Можно долго дискутировать стоила ли игра свеч, но непоколебимость спортсменки достойна уважения. Александра, как Гагарин, уносит нас в космос. И в этом она первая, а может быть и единственная», — написала Тутберидзе на своей странице в Instagram.

Александра Трусова стала серебряным призером Олимпиады в личном зачете фигуристок, золото завоевала другая воспитанница Тутберидзе – Анна Щербакова.