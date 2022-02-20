РИАМО - 20 фев. Победителем финального матча турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в Марселе стал российский спортсмен Андрей Рублев. Он обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима, сообщает «МИР 24».

Рублев был посеян под вторым номером. Его соперник носил титул третьей ракетки турнира. Их встреча закончилась со счетом 7:5, 7:6 (7:4).

Для 24-летнего Рублева эта победа стала девятой. Он находится на 7 строчке мирового рейтинга теннисистов. Ранее он в паре с Анастасией Павлюченковой завоевал золото Олимпиады в Токио в миксте.

В прошлом году на турнире в Марселе успешно выступил другой российский спортсмен - Даниил Медведев.