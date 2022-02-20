РИАМО - 20 фев. Электрички Казанского направления Московской железной дороги возобновили движение по всем путям со всеми остановками. Ранее поезда задерживались из-за падения человека на пути на станции Плющево, сообщает пресс-служба МЖД.

Из-за работы правоохранителей был остановлен пригородный поезд №6579 Ипподром – Москва. Время отставания других электричек от расписания составляло до 2,5 часов.

Некоторые составы проезжали мимо станций Ухтомская, Косино, Вешняки, Плющево и Электрозаводская без остановок.

Сейчас сотрудники МЖД делают все необходимое для того, чтобы сократить опоздание пригородных поездов и ввести их в график.