РИАМО - 20 фев. Президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон договорились провести трехсторонние переговоры по ситуации с Украиной. Встреча рабочей группы состоится 21 февраля, сообщает РИА Новости.

«Макрон и Путин договорились провести трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и ОБСЕ в понедельник», - сообщил французский чиновник агентству Reuters.

Разговор между Макроном и Путиным состоялся в воскресенье. Главы государств беседовали в течение 1 часа 45 минут.

В ходе диалога Путин указал на то, что страны НАТО «накачивают» Украину оружием и боеприпасами. Это может привести к желанию Киева решить проблему с Донбассом военным путем.