РИАМО - 20 фев. Главный гастроэнтеролог департамента здравоохранения Москвы, доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Бордин рассказал, что коронавирус может приводить к образованию тромбов, что негативно влияет на течение желудочных заболеваний.

«В период лечения вводятся препараты, которые улучшают кровоток, это важно, потому что повышенное тромбообразование при коронавирусной инфекции является одним из факторов, который может существенно ухудшить течение и прогноз этого (желудочного – ред.) заболевания», - объяснил Бордин в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Он добавил, что рак желудка диагностируется на начальных стадиях. Однако до 40% пациентов, у которых он выявлен, умирают в течение года.

Бородин подчеркнул, что важно заранее позаботиться о профилактике, поскольку опасное заболевание «абсолютно предотвратимо».