РИАМО - 20 фев. Дорожная авария с участием 4 автомобилей произошла на внутренней стороне 62 км Московской кольцевой автодороги. Движение на участке оперативно восстановлено, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Столкновение автомобилей произошло перед съездом на проспект Маршала Жукова. По предварительным данным, в аварии никто не пострадал.

Из-за аварии часть МКАД была перекрыта, транспорт двигался по двум полосам из пяти.

В настоящее время на месте работают оперативные службы города. Они устанавливают обстоятельства произошедшего.