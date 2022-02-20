РИАМО - 20 фев. Днем в воскресенье на станции Плющево Казанского направления Московской железной дороги был травмирован человек. Из-за работы правоохранителей 5 электропоездов задерживаются более чем на 2 часа, сообщает пресс-служба МЖД.

Отставание остальных электричек от графика - до 20 минут. Поезд №6579 Ипподром – Москва остановлен.

Некоторые поезда проходят мимо станций Ухтомская, Косино, Вешняки, Плющево и Электрозаводская, не делая остановок.

Инцидент произошел в 17:13. В настоящее время сотрудники МЖД принимают все необходимые меры для сокращения времени опоздания. Пассажиров просят соблюдать правила безопасности на железной дороге.