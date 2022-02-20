РИАМО - 20 фев. В садовом доме на территории СНТ «Заречье» округа Лотошино произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило в оперативно-дежурную смену ЦУКС в 16:46, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Огонь охватил здание на участке №34 садового некоммерческого товарищества «Заречье».

К тушению привлекли 7 человек и 2 единицы техники. Подробности уточняются.

Специалисты МЧС напоминают, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации за помощью можно обратиться по телефону доверия ведомства 8(498)505-41-70 или по короткому номеру 112.