РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 фев. Волонтеры Подольска убрали территорию у памятника в деревне Лаговское ко Дню защитника Отечества, сообщается в группе «ММЦ Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Волонтеры округа не перестают выполнять добрые дела. Так, в преддверии Дня защитника Отечества студенты профессионального колледжа «Московия» провели уборку одного из памятников.

Активисты убрали памятник «Защитникам Родины погибшим в Великой Отечественной войне» в деревне Лаговское и очистили прилегающую территорию памятника.

День защитника Отечества — праздник, отмечаемый ежегодно 23 февраля в России, Белоруссии, Киргизии и Таджикистане.