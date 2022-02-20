РИАМО - 20 фев. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила шуткой на слова главы МИД Великобритании Элизабет Трасс о планах России «захватить» страны Прибалтики после «вторжения на Украину».

Ранее министр иностранных дел Британии заявила, что после Украины президент России Владимир Путин намерен аннексировать Прибалтику.

«А Лиз Трасс не так проста, как кажется. Раскусила англичанка наши коварные планы по захвату Калининградской области», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Представитель МИД РФ также добавила, что страны Запада продолжают «вбрасывать новые даты якобы нападения России на Украину».

Ранее президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры, на которых обсуждалась кризисная ситуация на Украине. Разговор глав государств шел более полутора часов.