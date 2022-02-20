РИАМО - 20 фев. На станции Плющево Казанского направления МЖД травмирован человек, из-за инцидента задерживаются электрички, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

В связи с работой правоохранительных органов остановлен поезд №6579 Ипподром – Москва, а также следующий за ним поезд №6725 пл. 88 км – Москва.

«Задержка поездов Казанского направления составляет до 40 минут. Некоторые поезда проследуют без остановки станции Ухтомская, Косино, Вешняки, Плющево и Электрозаводская», — сказала в пресс-службе.

Сейчас железнодорожники принимают все необходимые меры для сокращения времени опоздания поездов. Пассажирам принесли извинения за доставленные неудобства.

В МЖД напомнили о том, что гражданам нужно неукоснительно соблюдать правила безопасности на объектах ж/д инфраструктуры.