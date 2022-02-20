РИАМО - 20 фев. Президент России Владимир Путин и лидер Франции Эммануэль Макрон по телефону обсудили ситуацию на Украине и резкое ухудшение обстановки на линии соприкосновения в Донбассе, сообщается на сайте Кремля.

Путин сообщил Макрону, что причиной эскалации конфликта являются провокации силовиков Украины. Кроме того, глава государства обратил внимание на то, что страны НАТО «накачивают» Украину современным оружием и боеприпасами. В свою очередь это подталкивает Киев к военному решению проблемы Донбасса.

Также российский лидер добавил, что Киев «имитирует переговорный процесс и упорно отказывается от реализации Минских соглашений и договоренностей».

Макрон и Путин также признали целесообразным активизировать поиск решений дипломатическими средствами по линии внешнеполитических ведомств и политсоветников лидеров стран-участниц нормандского формата.

Ранее СМИ сообщали, что телефонные переговоры президента РФ Владимира Путина и его французского коллеги Эммануэля Макрона в воскресенье длились более полутора часов. После этого разговора Макрон позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому.