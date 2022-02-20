РИАМО - 20 фев. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов выразил слова благодарности спортсменам из Подмосковья, которые выступали в составе сборной РФ на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине.

Сборная России по итогам Игр стала 9-й по золотым медалям в общекомандном зачете, но по общему количеству наград оказалась на втором месте. На счету команды 32 медали — 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых.

«Сборная выступила достойно и показала силу духа, упорство и целеустремленность. Я поздравляю спортсменов из Подмосковья Ирину Аввакумову (прыжки с трамплина), Анастасию Смирнову (фристайл в дисциплине «могул»), Илью Бурова (фристайл) и команду гонки преследования Даниила Алдошкина, Руслана Захарова и Сергея Трофимова с заслуженными медалями», — написал Брынцалов на своей странице «ВКонтакте».

По его словам, годы усердной работы и оттачивания мастерства принесли спортсменам плоды.

«Вы с честью отстояли нашу страну и свою команду! Спасибо за яркие выступления!» — заключил глава областного парламента.

Ранее в Пекине на Национальном стадионе прошла церемония закрытия зимних Олимпийских игр-2022. Она продлилась порядка 2 часов. Россияне выступали на соревнованиях под флагом Олимпийского комитета России (ОКР).