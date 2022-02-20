РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 фев. Волонтеры Георгиевского сестричества Подольска пристроили бездомного, нуждающегося в реабилитации, в трудовой дом, сообщается в группе «ГЕОРГИЕВСКОЕ СЕСТРИЧЕСТВО МИЛОСЕРДИЯ» в соцсети «ВКонтакте».

Дмитрий в результате несчастного случая получил сильные ожоги и 2 месяца лечился в областном отделении термической травмы. Когда раны стали затягиваться встал вопрос о выписке. Только идти молодому человеку было некуда: ни дома, ни семьи, ни родных. Ситуация усугублялась и тем, что у Дмитрия плохое зрение, очков нет, а еще он нуждается в реабилитации.

Выручил трудовой дом-приют на Силикатной. Примечательно, что в этом приюте до сих пор живет и работает бывший пациент ожогового, которого волонтеры привозили более 2 лет назад.

Также волонтер сестричества съездила с Дмитрием к специалистам и заказала необходимые линзы и оправу. Через неделю-две волонтеры отвезут их подопечному.