РИАМО - 20 фев. Замдиректора по клинической работе Московского научно-сследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Габричевского Татьяна Руженцова заявила, что отличить грипп и ОРВИ от омикрон-штамма коронавируса без специального тестирования почти невозможно.

«Без специальных тестов поставить диагноз невозможно. Симптомы, которые дает омикрон, грипп и другие респираторные вирусы, одинаковы. Грипп чаще дает быстрое повышение температуры тела, головные боли, со вторых суток — боли или першение в горле. Но такие же симптомы могут быть вызваны омикроном», — сказала Руженцова в интервью «Российской газете».

По ее словам, сезонные инфекции часто вызывают у человека типичные симптомы — насморк, небольшую температуру. При это аналогичные симптомы могут быть и у пациента с гриппом, и у пациента с коронавирусом.

За прошедшие сутки на территории России выявили 170 699 новых случаев заражения Covid-19. Вылечились 147 296 человек, умерли от последствий коронавируса 745 пациентов.

Ранее Руженцова сообщала, что омикрон-штамм коронавируса может быть переведен в разряд сезонных вирусов и остаться в человеческой популяции навсегда.