РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 фев. Мужчина погиб в результате пожара в квартире на Октябрьском переулке микрорайона Климовск Подольска, сообщается в группе «Огнеборцы Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

В воскресенье в 15:12 поступило сообщение о пожаре в квартире микрорайона Климовск на улице Октябрьский переулок, дом 6. К прибытию первых пожарных расчетов шел дым из окна квартиры на первом этаже. Основные усилия пожарных были направлены на поиски и спасение людей. В ходе проведения разведки были эвакуированы 15 человек по лестничному маршу.

Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений в 15:31 пожар был локализован, а в 15:50 – ликвидирован. Горела мебель в комнате на площади 10 кв. м. К сожалению, при пожаре погиб мужчина.

В тушении пожара и ликвидации его последствий были задействованы 5 единиц техники и 16 человек личного состава.