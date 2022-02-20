РИАМО - 20 фев. Телефонные переговоры президента РФ Владимира Путина и его французского коллеги Эммануэля Макрона длились более полутора часов, сообщает Федеральное агентство новостей.

По данным агентства AFP, французский лидер в воскресенье связался с главой Украины Владимиром Зеленским после телефонной беседы с президентом России.

«Телефонный разговор (Макрона - ред.) с президентом Путиным длился 1 час 45 минут. Президент Республики в настоящее время разговаривает по телефону с президентом Зеленским», — уточнили информацию в Елисейском дворце.

Детали переговоров Путина и Макрона в настоящий момент неизвестны. Возможно, что речь шла о ситуации вокруг Украины.

Президенты России и Франции за последнее время провели ряд телефонных переговоров. Кроме того, 7 февраля Макрон прилетал в Москву для участия в переговорах с Путиным.