РИАМО - 20 фев. Тест на коронавирус королевы Великобритании Елизаветы II оказался положительным. У нее проявились симптомы заболевания, сообщает kp.ru.

В публикации газеты Daily Mail уточняется, что симптомы у королевы легкие. Схожие с простудными заболеванием.

Ожидается, что Елизавета II перенесет заболевание достаточно легко. Она планирует продолжить выполнять некоторые обязанности в Виндзоре на предстоящей неделе.

В январе прошлого года сообщалось, что королева Великобритании сделала прививку от коронавируса, но каким именно препаратом неизвестно.

Елизавете II сейчас 95 лет, в этом году она отметит 70-летие своего правления.